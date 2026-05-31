Житель Ленобласти устроил стрельбу на улице, пока выносил мусор

В Киришах хулиган устроил стрельбу из пистолета, купленного на маркетплейсе

В Ленинградской области задержали пьяного мужчину, который утром стрелял из пистолета на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 8:00 30 мая жители Киришей вызвали полицию, чтобы сообщить о стрельбе у одного из домов на Советской улице. По данным ведомства, 29‑летний местный житель трижды выстрелил в воздух из пистолета, когда выносил мусор.

Мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, из хулиганских побуждений выстрелил из охолощенного пистолета «ТТ», который ранее приобрел через маркетплейс.

В результате инцидента никто не пострадал, а оружие был изъято. В отношении стрелка составили административный протокол о хулиганстве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее в Петербурге неизвестные выстрелили в уличного музыканта-школьника.