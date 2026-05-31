Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Житель Ленобласти устроил стрельбу на улице, пока выносил мусор

В Киришах хулиган устроил стрельбу из пистолета, купленного на маркетплейсе
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области задержали пьяного мужчину, который утром стрелял из пистолета на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 8:00 30 мая жители Киришей вызвали полицию, чтобы сообщить о стрельбе у одного из домов на Советской улице. По данным ведомства, 29‑летний местный житель трижды выстрелил в воздух из пистолета, когда выносил мусор.

Мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, из хулиганских побуждений выстрелил из охолощенного пистолета «ТТ», который ранее приобрел через маркетплейс.

В результате инцидента никто не пострадал, а оружие был изъято. В отношении стрелка составили административный протокол о хулиганстве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее в Петербурге неизвестные выстрелили в уличного музыканта-школьника.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!