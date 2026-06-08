В Таиланде домашняя обезьяна загрызла 6-летнего мальчика

В Таиланде домашняя обезьяна напала на 6-летнего мальчика и загрызла его

В Таиланде домашняя обезьяна загрызла своего шестилетнего хозяина, пишет Daily Mail.

По данным местных СМИ, самец макаки по кличке Чок был привязан к бамбуковому шесту веревкой достаточной длины, чтобы свободно передвигаться. Животное внезапно напало на мальчика, когда тот играл во дворе, вонзило клыки в туловище и повалило его на землю, продолжая атаку.

Прибежавшая на шум семья нашла мальчика без сознания в крови. Его экстренно доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.

Мать мальчика рассказала, что длинные клыки обезьяны пробили легкое сына и задели жизненно важную область.

«Если бы не это, он бы выжил», — уверяет она, добавив, что больше никогда не будет держать обезьян в доме.

Соседи отмечали, что этот макак ранее демонстрировал агрессию: рычал и скалил зубы на незнакомцев. Однажды он уже напал на бездомную кошку, которая подошла слишком близко к месту его привязи.

Сообщается, что у семьи не было необходимых документов для того, чтобы держать обезьяну в качестве питомца. Кроме того, после нападения дед мальчика отпустил животное обратно в джунгли. После трагедии он выпустил

Полиция и специалисты по дикой природе начали поиски примата, опасаясь новых нападений. Обезьяну обнаружили на дереве, однако при попытке приблизиться она вела себя агрессивно, и для ее поимки потребовались транквилизаторы.

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