«Регионы потянут»: в Госдуме поддержали идею о 12-часовых детсадах

Российские регионы сегодня обладают правом самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно – достаточно того, что для субъектов эта мера поддержки демографии является вполне подъемной, отметила в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Так она прокомментировала идею, которую озвучил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб, предложивший официально продлить режим работы детсадов до 12 часов – по его мнению, это необходимо работающим родителям. Буцкая одобрила эту инициативу, отметив, что необязательно переводить на новый режим работы все учреждение – достаточно организовать продленные группы.

«Детишек, которых забирают в семь или восемь вечера, не так много, но они есть. Для таких семей мы тоже должны создать все условия, чтобы родители были уверены в том, что их дети под присмотром, накормлены, занимаются с педагогами или воспитателями», — отметила депутат.

Она добавила, что власти субъектов уже принимают соответствующие решения, которые помогают родителям с ненормированным графиком работы. Это понятный и подъемный для любого региона шаг, который очень важен для демографии, подчеркнула Буцкая.

Важно, однако, чтобы сотрудникам дошкольных учреждений на фоне удлинения рабочего дня повышали зарплату, отметила парламентарий.

«Я уверена, что это все можно прописать в трудовом договоре, каждый час должен быть оплачен», – заключила она.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в университетах и студенческих общежитиях по всей России необходимо сделать обязательным создание яслей и детсадов. В пример он привел Томский государственный университет, где детсад работает уже более 50 лет – его посещают порядка 200 детей, из которых около 50 – дети студентов. По его мнению, это замечательная практика, которую необходимо распространить на всю страну и сделать обязательной для вузов.

Ранее россиянам рассказали, какие игрушки запретят в детсадах.