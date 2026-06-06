Из-за извержения вулкана на Камчатке введен красный код авиаопасности

Камчатскому вулкану Шивелуч присвоен самый высокий код авиационной опасности (красный), сообщает местная группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (Российской академии наук).

Там заявили, что взрывное извержение вулкана продолжается. В любой момент возможны пепловые взрывы на высоту до 12 км над уровнем моря. Активность Шивелуча может повлиять на движение самолетов.

В пресс-релизе уточняется, что пепловый шлейф распространился на 50 км на северо-восток, в сторону Камчатского залива.

На этой неделе Шивелуч уже выбрасывал столб пепла — на высоту около 8 км над уровнем моря. Тогда его извержение началось в 2:03 (19:03 3 июня мск) и длилось 12 минут.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. чел. Возраст вулкана оценивается в 60–70 тыс. лет.

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