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Общество

Екатеринбуржец пострадал, заступаясь за незнакомую девушку в автобусе

В Екатеринбурге молодые люди приставали в автобусе к девушке и избили мужчину

В Екатеринбурге четверо мужчин напали на девушку в автобусе и избили пассажира, который за нее заступился. Об этом стало известно изданию Е1.

Инцидент произошел 6 июня в городском автобусе, следовавшем по маршруту №64. На остановке «Клеверный переулок» в салон вошли несколько молодых людей. Они выбрали жертву и начали оскорблять ее, громко смеясь на весь салон. Один из хулиганов даже плюнул ей в лицо. Когда девушка потребовала отстать, злоумышленники стали ругаться матом. Тогда очевидец встал и попытался заступиться за пострадавшую. Завязалась потасовка, в итоге агрессивных пассажиров выгнали из салона автобуса. Сестра девушки, с которой та общалась во время ЧП по видеосвязи, рассказала о произошедшем СМИ.

Сначала в УФСБ по Свердловской области заявили, что нападения не было. Однако 8 июня в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное» появилось видео из салона автобуса. На записи видно, как началась драка между провокаторами и мужчиной, вступившимся за девушку. Хулиган в полосатом поло нанес удар кулаком по лицу пассажира и стал толкать его. Затем удары начал наносить еще один участник компании. Когда на следующей остановке двери открылись, агрессивные пассажиры покинули салон.

В УМВД по Екатеринбургу заявили, что ранее обращений по факту происшествия не поступало. Информация зарегистрирована, проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта.

Ранее в Приморье пассажир автобуса угрожал ножом 13-летней школьнице.

 
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