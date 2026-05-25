В Приморье пассажир автобуса угрожал ножом 13-летней школьнице

В Приморье мужчина угрожал ребенку ножом и отделался условным сроком
Житель Партизанска получил условный срок за угрозу расправиться с 13-летней школьницей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Приморского края.

По данным суда, инцидент произошел в автобусе маршрута «Находка — Партизанск». Один из пассажиров достал из кармана туристический нож, направил его в сторону 13-летней девочки и стал угрожать несовершеннолетней расправой.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

До этого в Нижневартовске мужчина получил три с половиной года колонии за угрозы ножом в адрес несовершеннолетних. Местный житель выпил и повредил ножом припаркованную машину во дворе одного из домов. Затем м он направил нож в сторону двоих детей и стал угрожать им применением насилия. Злоумышленника прямо на месте преступления задержал начальник городского УМВД России.

Ранее в Петербурге водитель распылил перцовый баллончик в ребенка и разбил машину.

 
