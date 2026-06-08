В Госдуме мигрантам предложили взять шефство над пожилыми россиянами

Депутат Толмачев: мигрантов нужно приобщить к волонтерству и заботе о пожилых

В России необходимо приобщать иностранных граждан к волонтёрству – это важно как для социализации приезжих, так и для установления контакта между разными культурами. В том числе мигранты могли бы взять шефство над пожилыми людьми – с такой инициативой в беседе с интернет-изданием «Абзац» выступил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

В сфере миграционной политики с прошлого года приняли уже несколько законов, в том числе направленных на адаптацию иностранных граждан и их безопасное взаимодействие с местным населением, напомнил депутат, отметив, что в стороне пока остались вопросы уважения приезжих к русским традициям.

Помочь может волонтёрство, в том числе забота о пожилых людях – по мнению Толмачёва это поможет представителям разных культур лучше понять друг друга. Помощь близким он назвал одной из главных особенностей россиян, напомнив, что сегодня добровольческие объединения охватывают десятки миллионов человек по всей стране.

«Люди не остаются в стороне от чужой боли и беды. Возможно, действительно стоит приобщать иностранцев к этой стороне русской культуры. Например, к заботе о пожилых людях», — добавил парламентарий.

Уважение к старшим – это важная часть культуры многих народов, поэтому шефство иностранцев над пожилыми людьми могло бы стать своего рода «мостиком» между разными культурами, считает депутат. Также он предложил привлечь мигрантов к другим направлениям волонтёрской деятельности – например, заботе об историческом наследии или помощи пострадавшим при ЧС.

Напомним, до этого в России предложили сократить количество попыток сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев до трёх раз. Как заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, это повысит значимость экзамена и усилит профилактику злоупотреблений, которые подтверждаются данными МВД России.

Ранее Володин сообщил, что Госдума рассматривает шесть законопроектов о мигрантах.