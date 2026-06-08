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Общество

Граждан Индии призвали срочно покинуть Иран

Индия рекомендовала своим гражданам покинуть Иран в кратчайшие сроки
Vahid Salemi/AP

Посольство Индии в Тегеране рекомендовало своим гражданам покинуть Иран в кратчайшие сроки, используя доступные виды транспорта. Об этом сообщила пресс-служба индийской дипмиссии.

Дипломаты также напомнили своим гражданам о необходимости отказаться от всех поездок в Иран по соображениям безопасности.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, несмотря на удары Израиля по территории Исламской Республики. Дипломат уточнил, что вопрос о заблокированных активах Ирана является одним из элементов любого меморандума с Соединенными Штатами, и Тегеран не намерен идти на уступки в этом вопросе.

Ранее хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву.

 
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