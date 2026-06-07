Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Наука

Российские ученые сообщили о прорыве в лечении опухоли мозга

Минобрнауки: российские ученые разработали препараты для лечения глиомы
Arpon Pongkasetkam/Shutterstock/FOTODOM

Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения глиомы — одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга. Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки.

Работу выполнил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и МГУ имени М.В. Ломоносова. Исследования проводились в рамках гранта Минобрнауки.

Междисциплинарный коллектив исследователей и врачей предложил инновационные подходы как к выявлению заболевания, так и к его терапии.

Наиболее эффективным методом диагностики специалисты назвали ПЭТ/КТ с использованием нового радиофармпрепарата на основе радиоактивных аптамеров. При внутривенном введении такие молекулы накапливаются в опухоли и позволяют четко визуализировать ее расположение.

Для лечения ученые использовали аптамеры, соединенные с уже известными противоопухолевыми веществами. Такой подход позволяет доставлять препараты непосредственно к клеткам глиомы, повышая точность воздействия.

Кроме того, исследователям удалось обнаружить несколько аптамеров, которые увеличивают чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствуют их распространению в здоровые ткани мозга. По мнению ученых, это может снизить риск рецидива и увеличить продолжительность жизни пациентов.

Еще одним направлением работы стало так называемое перепрограммирование опухолевых клеток. Как рассказала доктор биологических наук, профессор РАН Галина Павлова, для этого используется коктейль GQ comby, содержащий несколько молекул. По ее словам, они воздействуют на клетки опухоли и преобразуют их в здоровые, неопасные и неспособные к делению клетки мозга.

В Минобрнауки сообщили, что разработанные препараты уже подтвердили свою эффективность. Сейчас они проходят процедуру патентования и готовятся к доклиническим исследованиям.

Ранее был обнаружен неожиданный эффект препарата от астмы, помогающего в борьбе с агрессивными видами рака.

 
Теперь вы знаете
Понты действительно дороже денег. 5 парадоксов экономики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!