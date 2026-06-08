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Доктор Мясников предупредил о ненужном анализе крови

Доктор Мясников призвал не сдавать анализ на витамин D без показаний
verona studio/Shutterstock/FOTODOM

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» призвал россиян не сдавать анализ крови на витамин D без медицинских показаний.

По словам специалиста, проходить такое исследование не следует без необходимости.

Мясников пояснил, что анализ может быть оправдан при наличии определенных симптомов, в том числе мышечной боли, проблем с костями и других признаков возможного дефицита витамина D.

Врач также призвал не придавать чрезмерного значения контролю уровня этого витамина.

Кроме того, телеведущий отметил, что витамин D, в отличие от ряда других витаминов, можно принимать всем. При этом детям, беременным женщинам и пожилым людям его прием, по мнению Мясникова, необходим в обязательном порядке.

До этого врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала «Газете.Ru», что после 40 лет организм постепенно меняет «настройки»: замедляется обмен веществ, снижается мышечная масса, ускоряется потеря костной ткани, растет риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений углеводного обмена. По ее словам, если оставить рацион «как в 25», можно легко набрать вес, ухудшить давление и сахар, усилить дефициты белка, кальция, витамина D и группы B, что со временем отражается на костях, мышцах, энергии и когнитивных функциях.

Ранее врач назвала пять неочевидных признаков того, что ваша печень перегружена.

 
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