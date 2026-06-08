Врач назвала пять неочевидных признаков того, что ваша печень перегружена

Врач Бирюкова: навязчивая потребность в сладком может говорить о проблемах с печенью

Постоянная усталость, тяжесть после еды, проблемы с концентрацией или внезапная тяга к сладкому редко ассоциируются с печенью, однако могут указывать именно на проблемы с ней. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Бирюкова — врач-нутрициолог, гастроэнтеролог, гепатолог и основательница «Клиники у дома Светланы Бирюковой».

Один из самых частых и при этом самых недооцененных симптомов — состояние хронической усталости. Человек спит достаточное количество часов, но просыпается разбитым, ему сложно включаться в работу, снижается концентрация, появляется ощущение внутренней «заторможенности». Многие начинают искать причины в дефицитах витаминов, гормональных изменениях или эмоциональном выгорании, хотя нередко проблема связана именно с нарушением обменных процессов.

Печень играет ключевую роль в энергетическом обмене и обезвреживании продуктов метаболизма. Когда она работает с перегрузкой, организм начинает буквально экономить ресурсы. Особенно часто это встречается при жировом гепатозе и инсулинорезистентности.

Еще один характерный сигнал — дискомфорт после жирной еды. Необязательно сильная боль. Иногда это тяжесть, сонливость после приема пищи, ощущение переполненности, тошнота или состояние, которое пациенты описывают фразой «будто организм не справился».

Подобные симптомы могут говорить о нарушении работы желчевыводящей системы, застое желчи или функциональной перегрузке печени. Особенно если параллельно появляются горечь во рту, вздутие, нестабильный стул или неприятные ощущения в правом подреберье.

Многие удивляются, когда гастроэнтеролог начинает задавать вопросы о состоянии кожи. Но кожа и печень связаны гораздо сильнее, чем принято думать. Если человек сталкивается с зудом, сухостью или раздражением без очевидной аллергической или дерматологической причины, это может быть связано с нарушением обмена желчных кислот и продуктов метаболизма.

Особенность таких симптомов в том, что они часто выглядят «размыто»: легкий зуд вечером, ощущение раздражения после душа, дискомфорт в области рук, ног или спины. Люди месяцами меняют косметику и питание, не подозревая, что проблема может быть глубже.

Снижение концентрации, забывчивость, ощущение заторможенности и сложности с принятием решений многие связывают исключительно с переутомлением. Но печень напрямую участвует в нейтрализации веществ, влияющих в том числе на работу нервной системы.

Когда процессы детоксикации и обмена веществ нарушаются, это может отражаться не только на пищеварении, но и на когнитивных функциях. Пациенты часто отмечают, что после нормализации питания, сна и коррекции состояния печени у них буквально появляется ощущение «ясной головы».

Навязчивая потребность в сладком — еще один симптом, который редко связывают с печенью. Особенно если тяга усиливается вечером или сопровождается резкими перепадами энергии, резюмировала врач.

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