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Общество

В российском регионе при атаке ВСУ погиб человек

При атаке ВСУ на Белгородскую область погибла женщина
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что за минувшие сутки украинские войска 68 раз обстреляли регион. По данным Шуваева, противник девять раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также пять раз сбрасывал взрывчатку с беспилотников.

«Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погибла мирная жительница. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал врио губернатора.

Шуваев отметил, что благодаря работе расчетов противовоздушной обороны сбиты и подавлены 78 вражеских дронов.

Кроме того, в селе Дунайка Грайворонского округа дрон нанес удар по частному дому. Пострадал 14-летний мальчик, получивший слепые осколочные ранения височной области и бедра. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, уточнил Шуваев.

Ранее ВСУ ударили по остановке общественного транспорта в Курской области.

 
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