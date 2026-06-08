Врач рассказал, в каких случаях ринопластику лучше отложить

Врач Свиридов: ринопластику не стоит делать во время беременности

На результат ринопластики могут повлиять беременность, нестабильный вес, болезни щитовидной железы и даже жара. Об этом в интервью РИАМО предупредил пластический хирург Сергей Свиридов.

«После беременности и лактации — отложить минимум на 8–10 месяцев. Гормональные изменения вызывают отечность тканей, хирург работает с «увеличенными» объемами, и, когда отек уйдет, нос может оказаться меньше запланированного», — отметил специалист.

Операция также противопоказана при активных кожных заболеваниях, например при нейродермите в стадии обострения или аллергических реакциях. Кроме того, нежелательна сильная жара, поскольку под гипсовой повязкой кожа потеет, продолжил он.

При нестабильном весе, по его словам, от операции лучше отказаться, так как пропорции лица изменятся, и результат станет непредсказуемым. При заболеваниях почек и щитовидной железы сначала стоит добиться стабильного состояния, порекомендовал Свиридов.

Кандидат медицинских наук Любовь Гауэр до этого объяснила, как выбрать хорошего пластического хирурга.

Она посоветовала изучить портфолио врача. Хорошие результаты всегда показывают в нескольких ракурсах: анфас, профиль, три четверти. Если специалист демонстрирует только один угол — это признак нечестной презентации, указала она.

Ранее хирург объяснил, почему нет «универсального носа», который подходит всем.