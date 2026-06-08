Россиянам назвали главное оружие при встрече с диким животным

Если человек случайно встретился с диким животным, то важно не пытаться привлечь его внимание или наоборот – отпугнуть. Приближаться, пытаться покормить зверя – это плохая идея, предупредил в беседе с 360.ru зоолог Михаил Кречмар.

В пример он привёл дикого кабана, отметив, что если животное оказалось недалеко от дома, то нужно оперативно вернуться в здание и сообщить об этом по телефону 112.

«Основное оружие — телефон. Не нужно проявлять панику, убегать, необходимо зайти за преграду. Кабаны и медведи видят плохо», — отметил специалист.

Важной мерой профилактики нападения диких животных зоолог назвал чистоту – по его словам, именно доступность открытых мусорных баков часто привлекает обитателей лесов, которые ищут пропитание. Своевременная уборка и вывоз отходов в 10 раз снижают вероятность встретиться с диким животным, подчеркнул Кречмар. Он также призвал россиян не пытаться подойти к животному, покормить его или отпугнуть.

До этого биолог Дмитрий Сафонов объяснил, что чаще нападают на людей самки кабанов, защищающие потомство. По его словам, любое резкое движение — это сигнал нападения, который может спровоцировать молниеносную атаку в ответ на любое нестандартное поведение. При встрече с такой семьёй кабанов он посоветовал не поворачиваться к ним спиной, а осторожно отойти назад. Бежать тоже не стоит – в любом случае человек не сможет развить скорость, превышающую скорость диких кабанов. Самый лучший вариант при опасной ситуации – залезть на дерево и остаться там, пока кабаны не уйдут, заключил учёный.

Ранее в Подмосковье сняли на видео упитанных кабанов на проезжей части.