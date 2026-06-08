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Дачникам объяснили, почему огурцы могут горчить

Садовод Самойлова: огурцы могут горчить из-за ненадлежащего полива
Shutterstock

Из-за ненадлежащего полива огурцы могут горчить. Об этом в беседе с РИАМО предупредила преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД Светлана Самойлова.

«Это случается из-за того, что растения испытывают недостаток влаги, особенно в жаркую погоду. И когда их обильно поливают, а затем целых пять дней они вынуждены испытывать недостаток влаги, в результате — плоды с горечью», — объяснила эксперт.

Кроме того, горечь может появляться из-за перепадов температур — чаще всего в августе, когда ночью становится холоднее, а днем все еще жарко, добавила она.

До этого Самойлова говорила, что во время переменчивой погоды поддерживать правильную температуру в теплице на даче помогут автоматические открыватели форточек. По словам эксперта, при выборе таких устройств нужно отдавать предпочтение моделям, у которых пружина не видна снаружи.

Ранее россиянам рассказали о частых болезнях томатов в открытом грунте и в теплицах.

 
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