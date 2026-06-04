В МВД объяснили, почему одних россиян мошенники атакуют чаще других

Резкое увеличение числа мошеннических звонков и сообщений может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы данных, которыми пользуются мошеннические кол-центры. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что некоторые пользователи начинают получать сразу несколько видов мошеннических обращений. Среди них — сообщения о доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и якобы взломанных аккаунтах.

По данным МВД, такая активность может означать, что номер был внесен в мошеннические базы или отмечен в CRM-системах злоумышленников как «активный». Это может произойти, если человек ранее отвечал на подозрительные звонки, переходил по неизвестным ссылкам или вступал в переписку с незнакомцами.

Правоохранители пояснили, что в подобных случаях мошенники часто одновременно проверяют разные сценарии обмана, пытаясь определить, какой из них вызовет наибольшее доверие у потенциальной жертвы.

В МВД также напомнили о мерах безопасности. Пользователям рекомендуют проверить, какие персональные данные находятся в открытом доступе, а также усилить настройки приватности в мессенджерах. В частности, стоит ограничить возможность добавления в группы и каналы посторонними людьми, скрыть номер телефона, запретить поиск аккаунта по номеру и ограничить возможность получения сообщений от незнакомых пользователей.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих сайты-клоны государственных органов.