Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с видеоконференциями

В прокуратуре Москвы рассказали о новой схеме аферистов с видеоконференциями
Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники придумали новый способ обмана — они массово отправляют гражданам письма с приглашением на видеозвонок, а затем, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, требуют передать все сбережения курьеру. Об этом заявила столичная прокуратура на платформе «Макс».

«Новая уловка мошенников: аферисты начали направлять электронные письма со ссылкой на видеоконференцию», — отмечается в официальном сообщении.

Показательной стала ситуация с 88-летним жителем Москвы. Ему пришло письмо с ссылкой на видеовстречу. После перехода пенсионер увидел на экране человека в форме «правоохранителя», который заявил, будто от имени мужчины были переведены средства на поддержку незаконной деятельности.

«Лжесиловик убедил пострадавшего сотрудничать, показал по видео инструкцию дальнейших действий, которая заключалась в снятии всех накоплений и передаче наличности внештатному сотруднику. Телефонные аферисты заверили, что деньги вернут с процентами», — рассказали в прокуратуре.

Следуя инструкциям мошенников, пожилой человек неоднократно снимал крупные суммы со своих вкладов и передавал их курьерам. В результате общая сумма потерь превысила 4 млн рублей.

В ведомстве призывают быть осторожными: не открывать подозрительные сообщения, не кликать по неизвестным ссылкам и не звонить на номера, оставленные незнакомцами в письмах или мессенджерах.

Ранее в Калининградской области задержали мошенников, обманывавших детей-сирот.

 
Теперь вы знаете
Новый «Мыс страха» от Спилберга и Скорсезе: Хавьер Бардем тянет весь сериал, но не спасает от разочарования
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!