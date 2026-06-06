Россиян предупредили о новой схеме мошенников с видеоконференциями

В прокуратуре Москвы рассказали о новой схеме аферистов с видеоконференциями

Злоумышленники придумали новый способ обмана — они массово отправляют гражданам письма с приглашением на видеозвонок, а затем, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, требуют передать все сбережения курьеру. Об этом заявила столичная прокуратура на платформе «Макс».

«Новая уловка мошенников: аферисты начали направлять электронные письма со ссылкой на видеоконференцию», — отмечается в официальном сообщении.

Показательной стала ситуация с 88-летним жителем Москвы. Ему пришло письмо с ссылкой на видеовстречу. После перехода пенсионер увидел на экране человека в форме «правоохранителя», который заявил, будто от имени мужчины были переведены средства на поддержку незаконной деятельности.

«Лжесиловик убедил пострадавшего сотрудничать, показал по видео инструкцию дальнейших действий, которая заключалась в снятии всех накоплений и передаче наличности внештатному сотруднику. Телефонные аферисты заверили, что деньги вернут с процентами», — рассказали в прокуратуре.

Следуя инструкциям мошенников, пожилой человек неоднократно снимал крупные суммы со своих вкладов и передавал их курьерам. В результате общая сумма потерь превысила 4 млн рублей.

В ведомстве призывают быть осторожными: не открывать подозрительные сообщения, не кликать по неизвестным ссылкам и не звонить на номера, оставленные незнакомцами в письмах или мессенджерах.

Ранее в Калининградской области задержали мошенников, обманывавших детей-сирот.