Психолог перечислила главные признаки хронической тревоги

Признаками хронической тревоги являются негативные мысли, нарушения сна, проблемы с пищеварением и ряд других постоянных проблем, которые мешают полноценной жизни. Об этом радио Sputnik рассказала психолог, нейрофизиолог Анастасия Родина.

По словам специалиста, в первую очередь на хроническую тревогу указывает частота и интенсивность тревожных мыслей.

«Если вы замечаете, что беспокойство присутствует почти всегда, даже в отсутствие явных угроз, или же оно кажется непропорционально сильным по сравнению с реальной ситуацией, стоит задуматься. Хроническая тревога не имеет четкой причины; она может возникнуть на пустом месте», — объяснила она.

О наличии внутреннего беспокойства говорят и физические симптомы. Психолог подчеркнула, что люди с такой проблемой могут сталкиваться с учащенным сердцебиением, повышенной потливостью, дрожью, напряжением в мышцах, проблемами с пищеварением и различными нарушениями сна. При этом подобные признаки становятся постоянным состоянием человека.

Эксперт добавила, что также значимы поведенческие изменения. При хронической тревоге свойственно избегать ситуаций, которые в прошлом не вызывали дискомфорта. Столкнувшийся с таким состоянием ограничивает свой круг общения, отказывается от хобби, а также меняет привычные маршруты, пытаясь избежать потенциального источника беспокойства.

Лор-хирург клиники Soft Medical Center Линда Кубаева до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что при появлении кома в горле многие начинают пить средства от простуды и совершают ошибку. Однако, по словам специалиста, не последнюю роль в этом вопросе играет стресс. Из-за тревоги и постоянного напряжения мышцы глотки могут спазмироваться, и человек начинает буквально чувствовать тот самый ком.

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