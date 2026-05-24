Врач предупредила о неочевидных причинах кома в горле

При появлении кома в горле многие начинают пить средства от простуды и совершают ошибку, рассказала лор-хирург клиники Soft Medical Center Линда Кубаева. В разговоре с «Газетой.Ru» врач назвала другие причины неприятного ощущения и дала советы по улучшению самочувствия.

Врач подчеркнула, что ком в горле — это лишь симптом, у которого могут быть разные причины. Многие в такой ситуации думают, что подхватили ОРВИ. Но если температуры нет, кашель выражен слабо, а неприятное ощущение держится неделями, стоит искать другую причину.

Часто ком в горле появляется у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), объяснила Кубаева. При ней содержимое желудка забрасывается вверх и раздражает пищевод и глотку. В итоге человек чувствует сдавливание, першение и дискомфорт, хотя это совсем не похоже на классическую простуду. Зимой состояние может обостряться из-за тяжелой еды, горячих напитков и привычки ложиться сразу после приема пищи.

«Еще одна возможная причина — щитовидная железа. Если она увеличена или есть аутоиммунный процесс, может появляться ощущение давления в области шеи. На этом фоне люди нередко жалуются еще и на слабость, усталость, общее недомогание и долго считают, что дело в погоде или сезонной хандре», — продолжила эксперт.

Не последнюю роль играет и стресс, продолжила Кубаева. Из-за тревоги и постоянного напряжения мышцы глотки могут спазмироваться, и человек начинает буквально чувствовать тот самый ком. Внешне это легко спутать с началом простуды.

Аллергия и пересушенная слизистая тоже могут провоцировать ощущение кома в горле. «Зимой воздух в помещениях становится суше, слизистая раздражается, появляется отек, першение и чувство инородного тела в горле. Если дома пыль, плесень или другие аллергены, картина становится еще более похожей на ОРВИ», — сказала оториноларинголог.

Врач посоветовала не затягивать с обследованием, если ощущение не проходит больше двух недель. Начать можно с терапевта или лора. В зависимости от жалоб пациенту назначают обследование щитовидной железы, анализы, ФГДС или направляют к другим специалистам.

Эксперт настоятельно рекомендовала не начинать наугад пить антибиотики или сиропы от кашля. Лучше, по ее словам, не переедать на ночь, пить достаточно воды, проветривать комнату и увлажнять воздух. Однако, если с комом в горле появляется одышка, боль и потеря веса, следует сразу обратиться к врачу, подытожила Кубаева.

