Школьница забеременела после изнасилования опекуном и 7 его приятелями

В Нигерии опекун и еще 7 человек насиловали 16-летнюю девушку

16-летняя девушка из Нигерии обратилась в полицию из-за насилия со стороны опекуна и его знакомых. Об этом сообщает Chronicle.ng.

Как рассказала сама пострадавшая, мужчина насиловал ее каждую ночь, часто к себе он приглашал знакомых. У опекуна также есть жена, но она пережила инсульт, поэтому не могла препятствовать происходящему.

О ситуации стало известно после того, как насилие в семье заметил местный католический священник и помог ребенку сбежать. Во время обследования в больнице выяснилось, что пострадавшая находится на втором месяце беременности.

Также девушка сама обратилась в полицию. В отношении опекуна возбудили дело, которое на данный момент расследуют. В рамках дела задержали двоих мужчин, остальных ищут.

До этого в Индии 14-летняя девушка подвергалась насилию со стороны восьми человек, в том числе несовершеннолетних. Пострадавшей подарили телефон и изнасиловали. В последствии подобные эпизоды повторялись несколько раз, пока юношей не арестовали.

Ранее восемь человек насиловали женщин без сознания и делились видео процесса в соцсетях.