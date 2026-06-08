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Общество

Россиянам посоветовали больше не писать в резюме про «многозадачность» и «стрессоустойчивость»

HR-эксперт Зеленкова: «стрессоустойчивость» в резюме больше не работает
Shutterstock

Стандартные клише вроде «стрессоустойчивости» или «многозадачности» в резюме окончательно устарели, но соискателям важно понимать: новые броские фразы, такие как «ноль панических атак за год» или «знаю свои лимиты», — это зачастую лишь привлекательное словосочетание и не гарантия успеха. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила Екатерина Зеленкова, директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС».

По словам Зеленковой, сегодня бизнесу нужны не модные формулировки, а реальная универсальность.

«Например, концепция многозадачности сейчас признана неэффективной: когда человек распыляется на несколько дел, ни одно из них не прорабатывается глубоко, а результат получается поверхностным. На смену этому пришел навык глубокой концентрации — сфокусировался на одной задаче, закрыл ее, перешел к следующей», — сказала она.

Специалисты по найму и руководители признают, что всю рутину сегодня эффективнее делегировать искусственному интеллекту. Можно не тратить сорок минут на составление длинного письма клиенту, а просто наговорить суть нейросети, и она мгновенно выдаст грамотный текст.

«То же самое касается ежедневной отчетности: сервисы сегодня позволяют собрать презентацию на пять-шесть слайдов за пару минут. Пусть она не будет дизайнерским шедевром, но для рабочих задач этого более чем достаточно. Умение автоматизировать свою работу с помощью ИИ экономит колоссальное количество времени и делает сотрудника по-настоящему ценным», — пояснила специалист.

Вместе с многозадачностью уходит в прошлое и перфекционизм. Бесконечное улучшение продукта и миллион итераций стоят бизнесу реальных денег. Пока один сотрудник затягивает процесс в погоне за идеалом, другие уже выпускают готовый продукт на рынок. Поэтому сейчас ценится умение качественно закрывать задачи в оптимальные — не фантастические — сроки.

«Наконец, классическое клише «командный игрок» в эпоху распределенных команд трансформировалось в «экологичность взаимодействия». Сегодня быть командным игроком значит уважать чужой фокус внимания. Поэтому формулировки вроде «навык бережной обратной связи» или даже шуточное «не беспокою коллег в общих чатах после 19:00» продают кандидата гораздо быстрее. Они показывают высокую эмпатию и зрелость специалиста, который умеет интегрироваться в коллектив, не создавая вокруг себя токсичной суеты», — пояснила эксперт.

Что касается личных качеств, то пресловутые «коммуникабельность» и «стрессоустойчивость» тоже трансформировались в запрос на экологичность общения, эмпатию и адаптивность, отметила Зеленкова.

Ранее HR-директор посоветовала россиянам отправлять резюме в PDF, а не в Word.

 
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