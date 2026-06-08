Разница между ценами на свадьбы в Москве и регионах достигла миллионов

В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель международной дизайн-лаборатории TwentyFive, режиссер и эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский.

По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3–6 млн рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5–3 млн. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации.

«В Москве бюджет складывается из множества элементов, которые в сумме дают ощутимую разницу. Это и аренда площадки, и логистика, и уровень команды, и объем технических решений», — отметил Яковлевский.

Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов — ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию.

«Чем глубже прорабатывается идея, тем больше ресурсов она требует. Это касается и времени подготовки, и количества специалистов, задействованных в проекте», — добавил он.

Базовый бюджет свадьбы в 2026 году редко опускается ниже 1–1,5 млн рублей. В эту сумму обычно входят площадка, кейтеринг, ведущий, фото- и видеосъемка, а также минимальное оформление.

«Это тот уровень, с которого начинается полноценное событие. Дальше бюджет растет в зависимости от задач и масштаба», — пояснил эксперт.

Отдельное влияние оказывает рост цен на ключевые услуги. За последний год заметно подорожали кейтеринг, декор и техническое оснащение — в среднем на 15–30%. Это связано с увеличением стоимости материалов, оборудования и логистики. В результате пары стали внимательнее относиться к планированию расходов и чаще пересматривать структуру бюджета.

«Сейчас больше внимания уделяется тому, какие элементы действительно влияют на впечатление, а какие можно оптимизировать без потери качества», — отметил Яковлевский.

На этом фоне меняется и подход к самим свадьбам. Камерные форматы становятся более востребованными, поскольку позволяют сосредоточиться на качестве и атмосфере события. При этом сокращение количества гостей не всегда приводит к снижению бюджета: высвободившиеся средства часто перераспределяются в оформление, сценарий и сервис.

«Бюджет сегодня определяется не столько количеством гостей, сколько уровнем проработки идеи и качеством реализации. Именно это формирует итоговую стоимость и результат», — заключил Яковлевский.

Ранее были названы ошибки, которые чаще всего совершают пары при организации свадьбы.