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Общество

В России раскрыли масштабную схему работы запрещенных казино

СК: в России накрыли крупную сеть, обслуживавшую 14 онлайн-казино
Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Российские силовики накрыли организованное преступное сообщество (ОПС), которое контролировало сервис по приему ставок для 14 онлайн-казино. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, силовики пресекли деятельность преступного сообщества, контролировавшего сервисную платформу финансовых операций в интересах онлайн-казино, работа которых запрещена на территории России.

По данным следствия, участники сообщества организовали прием ставок для азартных игр, проводившихся через ряд онлайн-казино, а затем обеспечивали перечисление поступивших средств их владельцам.

В материалах дела фигурируют онлайн-казино Pin-Up, Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, Iwin, Azino, WinWin и 888Casino.

В СК отметили, что в отношении предполагаемых организаторов и участников схемы возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.

До этого в Минфине предложили создать единый центр по учету ставок по аналогии с букмекерами, налоговая нагрузка составила бы не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей. На данный момент в России запрещено онлайн-казино. При этом обычное казино легализовано и некоторые точки функционируют в Сочи, Приморье, на Алтае и в Крыму.

Ранее в Госдуме оценили создание игорной зоны в Республике Алтай.

 
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