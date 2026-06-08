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Врач назвала продукты, которые станут источниками энергии в пост

Залетова: сохранить чувство сытости в пост помогут клетчатка и растительный белок
Natalia Lisovskaya/Shutterstock/FOTODOM

Для достижения и сохранения чувства сытости во время поста рекомендуется употреблять достаточное количество клетчатки и растительного белка. Об этом ТАСС рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

«Есть два главных союзника сытости в постной еде. Первый — клетчатка. <...> Больше всего клетчатки в бобовых, цельнозерновых крупах (бурый рис, овсяные отруби), семенах льна и чиа, ягодах. Второй — растительный белок. Лучше всего работают бобовые и тофу», — рассказала врач.

Специалист также рекомендовала избегать «пустых» продуктов: картофель фри, белый хлеб, сладкие соки, постное печенье, поскольку они быстро всасываются, дают резкий подъем сахара и такой же резкий спад, после которого может появляться повышенный аппетит.

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