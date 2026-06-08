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Общество

В Госдуме предложили сократить бюрократическую нагрузку школьных учителей

Миронов предложил ограничить время работы с документами для учителей
Shutterstock

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей — не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучении детей.

«Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. <...> Школьный учитель — это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей», — сказал он.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял о снижении бумажной нагрузки на педагогов в 25 раз. Однако, на практике, как отмечают сами учителя, нагрузка никуда не делась.

По данным опроса президентского Совета по правам человека, около 40% российских педагогов не заметили уменьшения объема отчетности после принятия в 2022 году закона, ограничивающего перечень обязательных документов. Еще 7% заявили, что бюрократическая работа за это время даже выросла.

Ранее в Госдуме решили спросить учителей о реальной бумажной нагрузке.

 
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