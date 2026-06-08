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Врач объяснила, из-за чего появляются высыпания на ягодицах и что с ними делать

Врач Цешинская: чаще всего высыпания на ягодицах вызваны фолликулитом
Shutterstock

Любые воспаления на коже часто называют «прыщами», однако на долю акне в области ягодиц приходится не более 10% случаев. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, косметолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Дарья Цешинская.

«Чаще всего высыпания на ягодицах вызваны фолликулитом, то есть воспалением волосяных фолликулов. Выглядит фолликулит как мелкие красные бугорки, иногда с гнойной головкой, причиняющие дискомфорт. Эта проблема встречается у людей, склонных к потливости, носящих синтетическую одежду или травмирующих кожу при бритье и депиляции. Летом риск усиливается из-за жары, длительного пребывания в мокром купальнике и несвоевременной смене одежды после физической активности», — объяснила она.

У людей, предпочитающих тесное синтетическое белье, также могут забиваться поры, образуя закрытые комедоны. В воспаленном состоянии они напоминают прыщи, однако их лечение требует совершенно другого подхода. При реакции кожи на ткань одежды, мыло, кремы или лосьоны также может появиться контактный дерматит, сопровождающийся зудом и имеющий аллергическую природу.

«Иногда пациенты сталкиваются с фолликулярным гиперкератозом или «гусиной кожей» — особенностью кожи, проявляющейся в виде множественных мелких невоспаленных плотных бугорков. Гиперкератоз связан с нарушением процессов ороговения и чаще всего встречается у людей с чувствительной кожей», — рассказала врач.

Эксперт поделилась простыми рекомендациями для опасающихся проблем с кожей в деликатной области:

— выбирайте правильную одежду из хлопка и натуральных тканей, впитывающих пот и не мешающих коже дышать. Синтетика, особенно в жаркую погоду, создает идеальные условия для размножения бактерий;

— избегайте длительного ношения мокрой или потной одежды, своевременно меняйте купальники, спортивные штаны и полотенца;

— при депиляции используйте только стерильные инструменты и избегайте агрессивного воздействия на кожу.

Если вы уже столкнулись с высыпаниями, обеспечьте коже правильный уход.

«Фолликулит и воспаленные высыпания хорошо поддаются лечению с помощью наружных средств с бензоилпероксидом или салициловой кислотой, которые оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие, а также успокаивающие и восстанавливающие препараты с ниацинамидом. При закупорке пор и образовании комедонов можно использовать гликолевые или молочные альфа-гидроксикислоты в составе гелей для душа или лосьонов», — рассказала врач.

Ранее дерматолог объяснила, как правильно давить прыщи, если очень хочется.

 
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