В России существенно вырос интерес к гардеробным в новостройках

Интерес к гардеробным в новостройках вырос на треть за четыре года

За последние четыре года интерес к наличию гардеробных комнат среди покупателей жилья в столичных новостройках вырос на 6 процентных пунктов. В 2022 году только 18% выделяли его среди ключевых критериев выбора жилья, в то время как в 2025 – уже 24%.

Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики группы «Самолет».

Сейчас гардеробные есть почти у 40% жителей новостроек московского региона: у 13% они спроектированы как отдельные помещения с входом из коридора, у 4% – внутри жилой комнаты, а у 3% – в составе мастер-спальни. Еще 21% обустраивают гардеробные зоны в прихожей.

Наиболее предпочтительный размер гардеробной составляет от 3 до 5 квадратных метров независимо от места расположения: так считают почти половина (45%) жителей новостроек. В нее должно быть удобно зайти и развернуться для выбора необходимых вещей. На втором месте по предпочтениям – пространства площадью от 6 до 8 квадратных метров (32%), где можно поставить зеркало и переодеваться.

«Гардеробной чаще всего нет у жителей компактных квартир площадью до 50 квадратных метров (54%), но при этом запрос на такие помещения среди них есть: 44% хотели бы гардеробную площадью от 3 до 5 квадратных метров, еще треть – площадью от 6 до 8 квадратных метров. При этом просторную гардеробную от 9 квадратных метров как желаемый формат чаще выбирают те, у кого ее еще нет (59%) или те, у кого она сейчас расположена в прихожей (24%)», – рассказывает Леон Пряжников, директор по продукту компании.

Обладатели мастер-спален с гардеробной считают оптимальным размер 3–5 квадратных метров (52%). При этом 19% оценивают мастер-спальни как неудобный формат и только 44% им довольны. В то же время среди тех, у кого мастер-спальни нет, недовольных меньше – 13%, а уверенных в ее удобстве больше – 51%.

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