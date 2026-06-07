Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Русских староверов могут выселить из села в Армении

Mash: из села Лермонтово в Армении могут выселить русских староверов
David Mdzinarishvili/Reuters

Власти Армении намерены выгнать русских староверов-молокан из села Лермонтово для открытия рудника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, фирма «Танд-зут» собирается сделать новое производство на территории старинной общины старообрядцев, которые переселились в Лорийскую область Армении еще в 1844 году из Тамбовской и Саратовской губерний.

«Жители резко против перемен — они объявили бойкот», — сказано в сообщении.

Как пишет Mash, запланированные общественные слушания сорвались. По просьбе местных сотрудники муниципалитета Лермонтово составили протокол о том, что жители не хотят открытия шахты на своей территории. Глава общины Эдик Чахалян подписал соответствующий документ.

После инцидента к староверам пришли сотрудники администрации Лорийской области, а также представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они выдвинули жителям ультиматум и пригрозили снести поселение. Местные власти оказывают давление на староверов, заявляя, что правящая партия одержит победу на предстоящих выборах в парламент Армении и удержит власть, сообщает канал.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. Среди лидеров, согласно опросам, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Как итоги голосования повлияют на отношения Москвы и Еревана и почему грядущие выборы важны не только для Армении — в материале «Газеты.Ru».

«Гражданский договор» правит Арменией с 2018 года и остается фаворитом на предстоящих выборах.

Ранее в МИД России заявили, что у Москвы есть вопросы к Армении.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!