Русских староверов могут выселить из села в Армении

Mash: из села Лермонтово в Армении могут выселить русских староверов

Власти Армении намерены выгнать русских староверов-молокан из села Лермонтово для открытия рудника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, фирма «Танд-зут» собирается сделать новое производство на территории старинной общины старообрядцев, которые переселились в Лорийскую область Армении еще в 1844 году из Тамбовской и Саратовской губерний.

«Жители резко против перемен — они объявили бойкот», — сказано в сообщении.

Как пишет Mash, запланированные общественные слушания сорвались. По просьбе местных сотрудники муниципалитета Лермонтово составили протокол о том, что жители не хотят открытия шахты на своей территории. Глава общины Эдик Чахалян подписал соответствующий документ.

После инцидента к староверам пришли сотрудники администрации Лорийской области, а также представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они выдвинули жителям ультиматум и пригрозили снести поселение. Местные власти оказывают давление на староверов, заявляя, что правящая партия одержит победу на предстоящих выборах в парламент Армении и удержит власть, сообщает канал.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. Среди лидеров, согласно опросам, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Как итоги голосования повлияют на отношения Москвы и Еревана и почему грядущие выборы важны не только для Армении — в материале «Газеты.Ru».

«Гражданский договор» правит Арменией с 2018 года и остается фаворитом на предстоящих выборах.

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