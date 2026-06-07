В Саратове мошенники оставили юношу без обуви и денег

В Саратове подросток стал жертвой интернет-мошенников, когда заказал кроссовки

В Саратове подросток стал жертвой мошенников, когда попытался купить кроссовки из Китая в одном из мессенджеров. Об этом сообщает на сайте региональное управление МВД.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась мать юноши. В начале марта ее 17-летний сын договорился с «продавцом» о покупке обуви и перечислил ему 11 тыс. руб.

В МВД заявили, что кроссовки юноша так и не получил. Его переписка с мошенником оказалась удалена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).

Правоохранители призвали граждан быть бдительными, покупая что-то в интернете: не вносить полную предоплату, не заходить на сайты сомнительных магазинов и избегать сайтов-двойников.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мошенники все чаще применяют искусственный интеллект для обмана, в том числе несовершеннолетних, и нужно усилить просветительскую работу среди молодежи. По ее словам, молодому поколению следует помнить, что злоумышленники часто «подвигают молодое поколение на неправомерные, незаконные действия».

Ранее уфимец инвестировал в мошенников 8 млн рублей.