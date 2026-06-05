Уфимец инвестировал в мошенников 8 млн рублей

В Уфе 33-летний мужчина доверился аферистам и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в апреле — горожанину позвонил неизвестный и представился инвестиционным брокером. Мошенник убедил мужчину, что поможет заработать на покупке и продаже криптовалюты. Несколько недель он «консультировал» жертву и уговаривал мужчину вкладывать деньги в якобы выгодные проекты. Уфимец, доверившись незнакомцу, переводил свои деньги через специальное приложение.

Однако когда горожанин попытался вывести доход, его счет оказался «заблокирован». Тогда он понял, что стал жертвой обмана — сумма ущерба превысила 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Магнитогорске запуганная мошенниками пенсионерка лишилась 11 млн рублей.