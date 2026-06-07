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Общество

В Бутане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Бутане
Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на территории Бутана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В публикации отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 23 км к северо-востоку от столицы Бутана Тхимпху с населением 98,6 тыс. человек, а очаг залегал на глубине 6 км.

4 июня сообщалось, что американские геофизики подтвердили существование редкого типа землетрясений, возникающих глубоко в верхней мантии Земли под континентами. Поводом для открытия стало повторное изучение загадочного землетрясения, произошедшего почти полвека назад в штате Юта.

3 июня землетрясение магнитудой пять произошло в малонаселенной местности в горах Памира на территории Таджикистана. По информации ученых, сейсмособытие произошло в 11:58 по местному времени (09:58 мск), его эпицентр располагался в 294 км к востоку от Душанбе, Горно-Бадахшанской автономной области на востоке республики.

Ранее на Дальнем Востоке произошло землетрясение.

 
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