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Выборы в Армении — 2026
Общество

В центр Еревана стянули усиленные наряды полиции

ТАСС: усиленные наряды полиции прибыли в центр Еревана после завершения выборов
Global Look Press

Полиция усилила меры безопасности в Ереване после закрытия избирательных участков — к центру столицы Армении стянуты дополнительные наряды правоохранителей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Полицейские автобусы размещены вдоль всей площади Республики, где расположены правительственные здания страны. Несмотря на большое количество людей, обстановка в центре города остается спокойной.

Голосование на парламентских выборах завершилось в 20:00 по местному времени (19:00 мск). После закрытия участков члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Первые результаты голосования ожидаются ближе к полуночи по местному времени (23:00 мск).

Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на момент закрытия избирательных участков составила 58,97%. Участие в голосовании приняли 1 476 597 граждан. Для сравнения, на внеочередных парламентских выборах 2021 года явка составила 49,41%, тогда проголосовали около 1,28 млн человек.

До этого агентство «Регнум» со ссылкой на данные независимого экзитпола сообщило, что оппозиционный блок «Сильная Армения» лидирует на выборах в парламент. Опрос на выходе из избирательных участков в городе показал, что «Сильная Армения» получила 31,1% голосов, «Гражданский договор» — 24,5%, а «Блок Армения» — 20,9%. Партии «Крылья единства» и «Процветающая Армения» набрали более 5% голосов.

Ранее оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на парламентских выборах в Армении.

 
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