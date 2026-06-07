МАГАТЭ проводит мониторинг разминирования возле ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о том, что эксперты агентства приступили к мониторингу работ по разминированию, необходимых перед началом ремонта ЛЭП «Днепровская» на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается на странице агентства в соцсети X.

В публикации отмечается, что ремонт основной линии электропередачи ЗАЭС планируется начать в ближайшие дни после завершения разминирования прифронтовой зоны.

«В предыдущих пяти локализованных прекращениях огня, согласованных МАГАТЭ для обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС, команды агентства мониторили ремонтные работы, но не предшествующее им разминирование», — говорится в публикации.

5 июня пресс-служба станции в мессенджере «Макс» сообщила, что Запорожская АЭС была полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы. В пресс-службе отмечали, что после потери внешнего электроснабжения энергоблоки станции перевели на питание от резервных дизель-генераторов.

Ранее на ЗАЭС ввели в работу резервную линию электропередачи.