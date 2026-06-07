Россиянам рассказали, можно ли снимать рилсы в фитнес-клубе

Рилсы с монетизацией, блогерские обзоры и онлайн-тренировки по видеосвязи в фитнес-клубе можно снимать только после согласования с администрацией. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Режим съемки в фитнес-клубе задает договор с клиентом и правила посещения, поскольку зал это частная территория коммерческой организации, а общее правило о свободной съемке в общественных местах здесь работает с оговорками. Подписывая клубный договор, человек соглашается с правилами как с его приложением, и типовой пункт запрещает коммерческую фото и видеосъемку без согласования с администрацией. Рилсы с монетизацией, блогерские обзоры и онлайн-тренировки по видеосвязи прямо попадают под этот запрет, поэтому клуб вправе потребовать прекратить съемку со ссылкой на нарушение договора», — пояснил Халимов.

Он добавил, что съемка себя для личного архива в большинстве залов допускается, если она не мешает окружающим и ведется без штатива и стабилизатора, которые отдельные правила запрещают как профессиональную технику. Граница проходит по цели использования. Запись для себя — одно положение, выкладывание ролика с признаками рекламы — совсем другое.

«Сложнее всего с посторонними в кадре. Статья 152.1 ГК РФ разрешает обнародование и использование изображения гражданина только с его согласия. Исключение для съемки в местах, открытых для свободного посещения, к фитнес-залу применяется спорно, ведь доступ туда ограничен членством и оплатой. И даже это исключение отпадает, когда конкретный человек становится основным объектом ролика, на что прямо указывает пункт 45 постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23 июня 2015 года. Общий план тренажерного зала снять можно, а сделать узнаваемого соседа по дорожке героем рилса без его согласия уже нельзя. Предъявить могут с двух сторон. Попавший в кадр посетитель по пункту 3 статьи 152.1 ГК РФ вправе требовать удаления изображения из сети и запрета дальнейшего распространения, а если ролик раскрывает сведения о его частной жизни, добавить требование по статье 152.2 ГК РФ. Сам клуб может ограничить доступ, расторгнуть договор за нарушение правил и потребовать убрать материал с его интерьерами и логотипами, если съемка шла в коммерческих целях», — обратил внимание Халимов.

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