Эксперт рассказал об уголовной ответственности за порчу качелей и турников

Если ребенок до 14 лет сломает уличные качели или ветки на дереве, родителям возместить ущерб за умышленную порчу имущества. Если подобное правонарушение совершит взрослый, то в отдельных случаях ему может грозить уголовная ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Дворовое оборудование почти всегда имеет конкретного хозяина. Качели, карусели, турники и уличные тренажеры на придомовой территории входят в общее имущество собственников квартир по статье 36 Жилищного кодекса, а площадки на муниципальной земле принадлежат городу. Значит, у сломанного снаряда есть владелец, который вправе требовать денег с того, кто причинил вред. Базовое правило закреплено в статье 1064 Гражданского кодекса. Повредивший чужую вещь возмещает убытки в полном объеме по рыночной стоимости ремонта или замены. Действует презумпция вины причинителя, поэтому доказывать случайность придется самому нарушителю, и ссылки на неосторожность тут мало», — сказал Халимов.

Он добавил, что возраст почти ничего не меняет. За малолетних до 14 лет по статье 1073 Гражданского кодекса платят родители или опекуны, пока те не докажут отсутствие своей вины в недосмотре. Подросток от 14 до 18 лет по статье 1074 отвечает сам, а при нехватке у него заработка и имущества счет в недостающей части предъявят родителям.

«Помимо гражданского иска возможна публичная ответственность. Умышленная порча снаряда без значительного ущерба подпадает под статью 7.17 КоАП со штрафом от 300 до 500 рублей. Когда ущерб для гражданина превышает пять тысяч рублей по примечанию 2 к статье 158 УК, деяние перетекает в статью 167 Уголовного кодекса со штрафом до 40 тысяч рублей и санкциями вплоть до лишения свободы», — пояснил Халимов.

Отдельную проблему, по его словам, образует использование снарядов вопреки их назначению. Детские игровые снаряды вроде качелей и каруселей подчиняются техническому регламенту ТР ЕАЭС 042/2017 с паспортом, где заданы ограничения по росту и весу.

«Турники, спортивные стойки и уличные тренажеры выведены из-под этого регламента и работают по ГОСТ Р 55677-2013 и смежным стандартам, где паспорт фиксирует допустимые нагрузки. Взрослый, повисший на детских качелях или превративший турник в площадку для трюков, выходит за эти пределы, и при поломке довод об обычной эксплуатации уже не спасет. Деревья тоже под защитой. Они относятся к зеленым насаждениям, и лазание с обломом веток муниципальные правила благоустройства расценивают как повреждение озеленения со штрафом и взысканием восстановительной стоимости утраченной посадки по городским методикам», — заключил Халимов.

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