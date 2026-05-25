Эксперт рассказал, каким спортом не стоит заниматься в квартире

Эксперт по фитнесу Халимов: в квартире не стоит прыгать на скакалке и делать берпи

Бросать гантели на пол в квартире, делать берпи и пробежку на дорожке без виброразвязки категорически нельзя — это создает структурный шум. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Домашние тренировки выглядят удобным решением, однако стены многоэтажки накладывают ограничения, о которых забывают даже опытные любители железа. Статья 17 Жилищного кодекса РФ прямо указывает, что пользование жильем должно учитывать права и законные интересы соседей, а также санитарно-гигиенические требования. Параллельно работает СанПиН 1.2.3685-21, который устанавливает допустимый уровень постоянного шума в квартире: 40 децибел днем и 30 децибел ночью, для непостоянного шума потолок 55 и 45 децибел соответственно. Для сравнения обычный разговор — около 55 децибел, шепот — всего 35», — отметил Халимов.

Он добавил, что с учетом этих требований бросать гири, штангу и гантели на пол нельзя категорически. И дело тут не в одном лишь шуме. Удар тяжелого снаряда передает ударную нагрузку на железобетонное перекрытие, что со временем приводит к появлению трещин у соседей снизу.

«В моей практике был случай, когда любитель кроссфита получил иск на 180 тысяч рублей за треснувший натяжной потолок и разбитую люстру этажом ниже. Доказывалось все через строительную экспертизу, оплачивал ее истец и затем взыскал расходы с ответчика по статье 1064 ГК РФ о возмещении вреда», — рассказал Халимов.

В квартире также не стоит прыгать на скакалке, делать берпи, аэробику с приземлениями и пробежку на дорожке без виброразвязки. Эксперт пояснил, что все это создает так называемый структурный шум, который идет через перекрытия даже днем.

«Формально в дневные часы шуметь можно в пределах норм СанПиН, однако удар штанги или ритмичные прыжки эти нормы легко перекрывают, и тогда соседи имеют полное право вызывать участкового. Музыку для аэробики стоит слушать в наушниках, поскольку колонка, поставленная прямо на пол, превращает перекрытие в большой резонатор и многократно усиливает звук для соседей снизу», — обратил внимание Халимов.

Эксперт напомнил, что за нарушение тишины в Москве по статье 3.13 КоАП города положен штраф от одной до двух тысяч рублей для граждан, в Подмосковье по статье 3.1 регионального КоАП сумма доходит до пяти тысяч при трех и более эпизодах в течение года. Если шум систематический и сопровождается порчей имущества, подключается уже гражданский иск по статье 1064 ГК РФ. В крайних случаях при многократных предписаниях возможно применение статьи 287.7 ГК РФ, которая с сентября 2022 года заменила утратившую силу 293 статью, вплоть до принудительной продажи квартиры с публичных торгов. На практике до этого доходит редко, но прецеденты существуют, отметил Халимов.

«Безопасные форматы домашней нагрузки — это работа с собственным весом, йога, пилатес, растяжка, эспандеры и гантели до 5 кг на резиновом коврике толщиной от 10 мм. Силовую раму или беговую дорожку имеет смысл ставить на виброгасящую платформу, а тренироваться в промежутке с 9 до 21 часа. Короткое предупреждение соседей о вашем расписании снимает почти все конфликты еще до их начала», — заключил Халимов.

