Эксперт рассказал, как дольше сохранить белый потолок в квартире

Масляные или алкидные краски окисляются от воздуха и желтеют, поэтому лучше выбирать акриловый или латексный состав на водной основе. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

«Чтобы сделать идеально ровный и белый потолок, который не пожелтеет через пару лет, придется учесть несколько моментов, о которых обычно умалчивают. Главная проблема большинства покрасок в том, что люди игнорируют химию цвета. Если использовать масляные или обычные алкидные краски, они неизбежно окисляются от воздуха и тепла ламп, давая противную желтизну. Поэтому ваш выбор — это чистый акриловый или латексный состав на водной основе. Для кухни или прихожей обязательно ищите маркировку «моющаяся» и устойчивая к истиранию, потому что жир и пыль — главные враги белизны, и их придется смывать. Для спальни лучше взять глубокую матовую краску, она скроет микронеровности, но учтите, что она быстрее впитывает пыль. Если перекрашиваете старый потолок с желтыми пятнами от протечек или никотина, обычная краска не спасет. Нужна специальная грунтовка-изолятор, иначе желтизна проступит сквозь два свежих слоя уже через месяц», — отметил Орехов.

Чтобы краска держалась на поверхности, перед финишной шпаклевкой эксперт посоветовал использовать кварцевую грунтовку, которую еще называют бетон-контактом. Она оставляет на потолке жесткую шероховатость как наждак. Обычная гладкая шпаклевка заставляет валик скользить, а кварцевый песок создает идеальное сцепление, и риск появления пузырей снижается в разы.

«Самая большая проблема — добиться идеальной плоскости без полос. Тут нужно забыть старую привычку красить только от окна. Берите валик только из велюра или микрофибры с ворсом 10-12 миллиметров, и перед началом обязательно пройдитесь по валику липким скотчем, чтобы убрать выпадающие ворсинки. Первый базовый слой краски наносите параллельно окну: свет из окна сразу выявит все огрехи и тени от микродефектов. А вот второй финишный слой двигайте уже перпендикулярно окну, то есть вдоль дверного проема. Это перекрестное нанесение дает геометрически правильную толщину пленки. И самое важное: красить весь потолок нужно без остановок, за один подход. Как только вы остановились и валик чуть подсох, на этом месте появится заметный стык. Каждый следующий проход должен нахлестываться на предыдущий наполовину, и делать это надо строго по мокрому», — обратил внимание Орехов.

Эксперт также дал советы, как правильно окрашивать углы. Нужно обязательно проклеить стены по периметру малярным скотчем, причем клеить его надо идеально ровно.

«Никогда не лезьте валиком в угол, он выдавит слишком много краски, и получится жирный потечный шов. Углы выкрашиваются только вручную кистью шириной 50-70 миллиметров», — добавил Орехов.

