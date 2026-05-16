Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Эксперт рассказал, как дольше сохранить белый потолок в квартире

Эксперт Орехов: для потолков лучше выбирать акриловую краску на водной основе
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Масляные или алкидные краски окисляются от воздуха и желтеют, поэтому лучше выбирать акриловый или латексный состав на водной основе. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

«Чтобы сделать идеально ровный и белый потолок, который не пожелтеет через пару лет, придется учесть несколько моментов, о которых обычно умалчивают. Главная проблема большинства покрасок в том, что люди игнорируют химию цвета. Если использовать масляные или обычные алкидные краски, они неизбежно окисляются от воздуха и тепла ламп, давая противную желтизну. Поэтому ваш выбор — это чистый акриловый или латексный состав на водной основе. Для кухни или прихожей обязательно ищите маркировку «моющаяся» и устойчивая к истиранию, потому что жир и пыль — главные враги белизны, и их придется смывать. Для спальни лучше взять глубокую матовую краску, она скроет микронеровности, но учтите, что она быстрее впитывает пыль. Если перекрашиваете старый потолок с желтыми пятнами от протечек или никотина, обычная краска не спасет. Нужна специальная грунтовка-изолятор, иначе желтизна проступит сквозь два свежих слоя уже через месяц», — отметил Орехов.

Чтобы краска держалась на поверхности, перед финишной шпаклевкой эксперт посоветовал использовать кварцевую грунтовку, которую еще называют бетон-контактом. Она оставляет на потолке жесткую шероховатость как наждак. Обычная гладкая шпаклевка заставляет валик скользить, а кварцевый песок создает идеальное сцепление, и риск появления пузырей снижается в разы.

«Самая большая проблема — добиться идеальной плоскости без полос. Тут нужно забыть старую привычку красить только от окна. Берите валик только из велюра или микрофибры с ворсом 10-12 миллиметров, и перед началом обязательно пройдитесь по валику липким скотчем, чтобы убрать выпадающие ворсинки. Первый базовый слой краски наносите параллельно окну: свет из окна сразу выявит все огрехи и тени от микродефектов. А вот второй финишный слой двигайте уже перпендикулярно окну, то есть вдоль дверного проема. Это перекрестное нанесение дает геометрически правильную толщину пленки. И самое важное: красить весь потолок нужно без остановок, за один подход. Как только вы остановились и валик чуть подсох, на этом месте появится заметный стык. Каждый следующий проход должен нахлестываться на предыдущий наполовину, и делать это надо строго по мокрому», — обратил внимание Орехов.

Эксперт также дал советы, как правильно окрашивать углы. Нужно обязательно проклеить стены по периметру малярным скотчем, причем клеить его надо идеально ровно.

«Никогда не лезьте валиком в угол, он выдавит слишком много краски, и получится жирный потечный шов. Углы выкрашиваются только вручную кистью шириной 50-70 миллиметров», — добавил Орехов.

Ранее россиянам рассказали, как выгоднее сделать ремонт в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!