В Воронежской области два мальчика и их старший брат не выжили во время пожара

В Воронежской области во время пожара не выжили два мальчика в возрасте шести и десяти лет и их 19-летний брат. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 июня на Парковом проезде в Нововоронеже — в квартире дома произошел пожар. Во время тушения огня без признаков жизни обнаружили двух малолетних мальчиков. Их старшего брата нашли живым и доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. По предварительным данным, все трое отравились угарным газом.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ и ст. 293 УК РФ. Стражи порядка дадут оценку действиям должностных лиц из органов системы профилактики.

Ранее мужчина не выжил во время пожара в частном доме на Алтае.