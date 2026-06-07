На северо-западе Москвы вспыхнула хозпостройка

В столице загорелась хозпостройка на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает на канале в мессенджере «Макс» городское управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что речь идет об отдельно стоящем здании. При возгорании никто не пострадал. Пожарные уже потушили огонь.

В январе в Пермском крае мужчина бросился спасать соседку из пожара и сам чуть не сгорел. Пламя он потушил, но искры попали на его синтетический халат — ткань вспыхнула мгновенно.

Мужчина не сразу понял, что тепло, которое он почувствовал, было пламенем на его одежде. Когда же он это осознал, побежал в душ, но ожоги уже получил. После этого пострадавший провел шесть дней в больнице, а затем его на вертолете санавиации доставили в ожоговое отделение пермской больницы. Он 42 дня провел в реанимации в сознании в тяжелом состоянии с ожогами 50% тела. Медики провели мужчине 15 операций по пересадке кожи, и это еще не конец.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.