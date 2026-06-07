Тюменка избила малолетнего внука, пока они вместе ждали лифт

В Тюмени женщина избила малолетнего внука, пока они вместе ждали лифт

В Тюмени бабушка избила внука возле лифта. Об этом сообщает 72.RU.

Инцидент произошел в подъезде дома и попал на видео — на кадрах видно, как женщина наносит мальчику удары ногами, пока они ждут лифт. Выяснилось, что пострадавший ребенок является нейроотличным и воспитывается в приемной семье.

После случившегося ребенка изъяли у опекунов. При этом приемная родительница мальчика осудила поступок своей матери и заявила, что прекратила с ней общение, а также впредь подпустит к другим своим детям.

По словам женщины, опека знает ее как добросовестного опекуна, но сообщила, что вынуждена отчитаться о наказании из-за широкой огласки случившегося. Она настаивает, что наказать нужно бабушку, а не ее и ребенка.

Ранее дело завели после того, как мужчина избил ребенка на детской площадке в Перми.