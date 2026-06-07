Женщина пережила 12 остановок сердца за день

Жительница Великобритании Сара Холл могла за день пережить до 12 остановок сердца, пока не обратилась за помощью к врачам. Уникальной историей поделился британский портал Need To Know.

Как рассказала сама Сара, к 48 годам она начала сталкиваться со странной особенностью — потерей сознания во время приемов пищи. По словам британки, мужу приходилось сидеть с ней рядом за столом на случай, если она вновь упадет в обморок. А дети каждый раз гадали, доживет ли мама до конца трапезы.

Свое состояние женщина связывала с надвигающейся менопаузой, низким уровнем сахара в крови и тяжелой работой. В итоге Сара стала бояться есть и пить и обратилась к врачам. После обследования у женщины диагностировали редчайшее заболевание — кардиоингибиторный глотательный обморок. В мире зарегистрировано всего 150 подобных случаев.

Выяснилось, что глотание вызывало у нее чрезмерную реакцию блуждающего нерва. В норме он лишь слегка замедляет сердцебиение, а в случае с британкой делал это резко и провоцировал остановку жизненно важного органа. В 2024 году Сара прошла экспериментальное лечение и с тех пор не теряет сознание.

До этого итальянские врачи столкнулись с синдромом Лазаря — крайне редким феноменом, когда организм человека реанимирует сам себя. Медики вызвали вертолет, чтобы оперативно доставить 78-летнего мужчину с сердечным приступом в больницу, но, заметив, что он перестал подавать признаки жизни, отменили вызов. Однако итальянец внезапно открыл глаза и заговорил. После этого мужчину доставили в больницу.

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