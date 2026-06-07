Россиянам рассказали, можно ли уйти на удаленку из-за жары

Единой температуры, после которой сотрудник получает безусловное право уйти на удаленную работу, в России нет. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по трудовому праву, основатель HR агентства «Кадры Онлайн» Сергей Колонтаев.

«Аномальная жара сама по себе не запускает автоматический переход сотрудников на удаленную работу. В российском трудовом праве дистанционный формат оформляется по соглашению работника и работодателя, а при особых обстоятельствах может вводиться работодателем по ст. 312.9 ТК РФ. Речь идет о случаях, связанных с решениями органов власти, режимом повышенной готовности, ЧС, угрозой жизни или нормальным жизненным условиям населения. В обычной летней жаре работнику стоит подать письменное заявление, указать срок временной удаленной работы, описать, что трудовая функция может выполняться из дома через корпоративную почту, телефон и иные средства связи. Работодатель оформляет такой режим дополнительным соглашением к трудовому договору, а при специальном порядке издает локальный акт с перечнем работников, сроками, режимом связи, порядком отчетности и обеспечением техникой», — сказал Колонтаев.

Эксперт пояснил, что единой температуры, после которой сотрудник получает безусловное право уйти на удаленку, в России нет. Температурные значения установлены для оценки микроклимата на рабочем месте.

«Для офисной сидячей работы в теплый период года допустимый верхний предел составляет 28 градусов. Для работ с большей физической нагрузкой предел ниже. При температуре в помещении около 28,5 градуса рекомендуется сократить рабочий день на один час, при 29 градусах — на два часа, при 30,5 градуса — на четыре часа. Эти значения дают основание требовать замеры, охлаждение помещения, изменение графика, дополнительные перерывы, питьевой режим, временный перевод на удаленную работу при наличии такой возможности или оформление простоя», — отметил Колонтаев.

Он добавил, что часть работ физически связана с нахождением на объекте. Поэтому на удаленный формат обычно нельзя перевести станочников, работников производственных линий, складских сотрудников, водителей, курьеров, охранников на посту, строителей, коммунальные бригады, продавцов в торговом зале, медицинский персонал при очном приеме, работников общепита и всех, кто управляет оборудованием, принимает посетителей, обслуживает объект или выполняет ручные операции на месте.

«Для таких работников работодатель обязан организовать безопасный режим труда. Это может быть кондиционирование, вентиляция, перенос смен на утреннее или вечернее время, дополнительные перерывы, прохладные помещения для отдыха, вода, средства защиты, ограничение времени работы на солнце. При работах на улице при температуре 32,5 градуса и выше рекомендуется работать короткими периодами по 15–20 минут с отдыхом не менее 10–12 минут в охлаждаемом помещении, а самые тяжелые работы переносить на более прохладное время суток», — обратил внимание спикер.

Уровень зарплаты при переходе на удаленную из-за жары зависит от оформления, пояснил эксперт. Если сотрудник продолжает выполнять ту же трудовую функцию в прежнем объеме, снижение оплаты незаконно.

«Трудовой кодекс прямо закрепляет, что дистанционный формат не является основанием для уменьшения заработной платы. Если рабочий день сокращают из-за жары и невозможности обеспечить нормальные условия труда, важен правовой режим. При простое по вине работодателя платят не менее двух третей среднего заработка. При простое по причинам, которые не зависят от работодателя и работника, платят не менее двух третей тарифной ставки или оклада пропорционально времени простоя. Если сам работник по соглашению сторон переходит на неполное рабочее время, оплата обычно идет пропорционально отработанному времени или выполненному объему работы», — заключил Колонтаев.

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