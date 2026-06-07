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Общество

В афганском городе прошел рейд против женщин, носящих хиджаб вместо паранджи

Afghanistan International: талибы схватили десятки афганских женщин без паранджи
Privat/dpa/Global Look Press

В афганском Герате талибы (движение внесено в список террористических организаций) задержали десятки женщин в ходе масштабной облавы на тех, кто, по их мнению, нарушает обязательный дресс-код. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Операция началась в районе Лилами и распространилась на другие части города. Только в одном из кварталов были арестованы более 20 женщин. Сотрудники министерства по распространению добродетели и предотвращению порока Афганистана, вооруженные палками, проводили задержания на рынке Альмас-Шарк и в районе Каср.

Очевидцы рассказали, что некоторые женщины кричали и сопротивлялись во время обысков и арестов. Владелец магазина в Лилами отметил, что после рейда на улицах района стало не видно женщин.

«Талибы задержали некоторых женщин, в то время как другие с криками спасались бегством», — рассказал он.

По словам продавца, многие из схваченных женщин носили хиджабы и были полностью закрыты.

Операция последовала за заявлением министерства по распространению добродетели и предотвращению порока Афганистана, которое пригрозило арестом и тюремным заключением женщинам, нарушающим аурат (то есть открывающим лица в общественных местах) и/или носящим макияж.

Власти Герата уже отказывали женщинам в доступе к госуслугам, если те не были одеты в паранджу. Многие местные жительницы традиционно предпочитают парандже длинные накидки и иранские или арабские модели хиджаба.

Ранее талибы разрешили мужчинам жениться на девятилетних девочках.

 
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