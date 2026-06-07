В Минтрансе заявили, что в России нет задачи не пускать иностранных авиаперевозчиков

В России нет задачи не пускать в страну иностранных авиаперевозчиков, но они должны выполнять требования. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.

«Задачи кого-то не пускать нет: у нас нет компаний, которые нам нравятся или не нравятся, но важно, чтобы все работали в российской системе координат с российскими пассажирами», — сказал он, отвечая на вопрос о полетах турецких перевозчиков между Россией и Турцией после 16 июня.

По его словам, решение по полетам турецких авиакомпаний будет найдено при условии выполнения ими требований транспортной безопасности.

В мае российские авиационные власти не продлили разрешения на полеты в России авиакомпаниям Air Anka и TailWind, однако они продали туроператорам места на свои рейсы до конца октября. В Росавиации заявили, что временные разрешения на чартерные программы выдавались только до 25 мая, а заявки на новые рейсы не были согласованы с турецкой стороной.

Ранее Минтранс назвал ответственных за продажу туров с билетами на неразрешенные рейсы.