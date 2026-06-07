Минтранс назвал ответственных за продажу туров с билетами на неразрешенные рейсы

Туроператоры обязаны отвечать за реализацию билетов на рейсы перевозчиков, у которых отсутствуют официальные разрешения на полеты. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

«Конечно, серьезная ответственность лежит на туроператорах, которые продают билеты, зная, что официального разрешения на полеты не будет. Это серьезный вопрос, и необходима ответственность за это», — сказал министр.

Никитин сообщил, что его ведомство решает эти вопросы совместно с Минэкономразвития, следя за тем, чтобы соблюдались все требования российского законодательства.

Обсуждение этой проблемы началось после того, как авиакомпании Air Anka и TailWind, у которых 25 мая истек срок действия разрешений на полеты в Россию, продали туроператорам места на свои рейсы до конца октября. В результате турфирмы, купившие эти билеты, обязали пересаживать своих клиентов на самолеты других авиаперевозчиков (до 16 июня это турецкиеTurkish Airlines и Corendon, потом вопрос будет решаться дополнительно).

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