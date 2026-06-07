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Общество

Красноярские СМИ узнали о задержании бывшего главы местного управления Следкома

NGS24: экс-главу красноярского Следкома Напалкова задержали по уголовному делу
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Бывший руководитель управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Игорь Напалков задержан по уголовному делу. Об этом сообщает NGS24.ru со ссылкой на два близких к следствию источника.

Собеседники издания не смогли ни поделиться подробностями расследования, ни даже назвать статью УК РФ, по которой задержали Напалкова.

Напалков возглавлял СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия с ноября 2010 года почти на протяжении восьми лет. Он был временно отстранен от должности осенью 2017 года по итогам проверки, организованной сотрудниками Центрального аппарата следственного ведомства.

Поводом для той проверки стала жалоба жительницы Красноярского края, чья 16-летняя дочь сорвалась со скалы в национальном парке «Красноярские Столбы» во время экскурсии, организованной от школы, и не выжила. Ее мать указывала на то, что местный СК так и не возбудил дело о халатности.

После проверки Напалков ненадолго вернулся к исполнению обязанностей главы регионального следственного управления, но той же осенью в его ведомстве прошли обыски, по итогам которых подчиненный руководителя — начальник отдела снабжения — стал фигурантом уголовного дела.

Напалков был освобожден от должности в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, подписанным 6 апреля 2018 года. Причины увольнения чиновника официально не указывались.

Ранее в нацпарке «Красноярские Столбы» без вести пропали двое подростков.

 
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