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Известному актеру запретили пить алкоголь

Mash: актеру Сергею Гармашу запретили пить алкоголь из-за гастрита
Руслан Кривобок/РИА Новости

Известного российского актера Сергея Гармаша экстренно госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, 67-летний артист пожаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение, где медики провели комплекс обследований. Как сообщается, кровотечение в желудке не подтвердилось — у Гармаша диагностировали гастрит.

Актера выписали на следующий день после госпитализации. Врачи обязали его соблюдать жесткие правила. Исполнителю главной роли в «Чебурашке» рекомендовали восьмиразовое питание, запретили пить алкоголь, газированные напитки, есть острое, соленое, жареное, а также сладкое, включая шоколад и пирожные.

В конце мая актера и блогера Евгения Кулика госпитализировали во Вьетнаме после неудачного прыжка в бассейн. По данным Telegram-канала Baza, Кулик нырнул вниз головой и сильно ударился. После случившегося он на несколько секунд потерял память. Артист рассказал, что сразу обратился за медицинской помощью. В больнице ему провели МРТ и наложили швы. Сейчас его состояние не вызывает опасений врачей.

Ранее в Подмосковье блогера госпитализировали после укуса экзотической змеи.

 
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