Блогер Евгений Кулик попал в больницу во время отдыха во Вьетнаме

Baza: блогер Евгений Кулик ударился головой и на несколько секунд потерял память

Актер и блогер Евгений Кулик был госпитализирован во Вьетнаме после неудачного прыжка в бассейн. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, Кулик нырнул вниз головой и сильно ударился. После инцидента он на несколько секунд потерял память.

Сам артист рассказал, что сразу обратился за медицинской помощью. В больнице ему провели МРТ и наложили швы.

По словам Кулика, сейчас его состояние не вызывает опасений врачей. Медики не обнаружили у него сотрясения мозга и оценили полученную травму как поверхностную.

До этого суд отпустил из-под домашнего ареста блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), у которой обнаружили рак желудка четвертой стадии. Защита представила в суд медицинские документы, подтверждающие диагноз, а также рекомендации врачей. Юрист настаивал на приостановлении производства по уголовному делу. Дело Чекалиной было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления.

