Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

В Подмосковье блогера госпитализировали после укуса экзотической змеи

Mash: голубая комодская куфия укусила хозяина-блогера в Подмосковье
Agus_Gatam/Shutterstock/FOTODOM/Telegram-канал «Mash»

Экзотическая змея укусила блогера-музыканта Даниила, его госпитализировали в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Даниил держит дома голубую комодскую куфию. Когда недавно он решил покормить рептилию, та неожиданно укусила его в руку. Мужчину забрали в больницу с сильным отеком и интоксикацией.

Уточняется,что яд куфии может разрушить кровеносные сосуды, вызвать сильный некроз тканей и кровотечения, у аллергиков он может вызвать летальный исход.

Недавно в Индии семья мальчика, которого укусила ядовитая змея, 12 часов держала его в священной реке в качестве лечения.

Как утверждается, знахарь рекомендовал привязать ребенка к бамбуковым столбам и погрузить его в воды реки Ганг, считая, что это поможет нейтрализовать действие яда. Мальчик провел в воде около 12 часов. Лишь после того, как он потерял сознание, семья доставила его в медицинское учреждение, однако спасти ребенка уже не удалось.

Ранее ветврач объяснила, что делать, если питомца укусила змея на пикнике.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!