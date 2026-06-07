Врач рассказала, как нельзя удалять клещей

Присосавшегося клеща нельзя обрабатывать маслом или кремом, а также удалять голыми руками. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Гузь, врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По словам специалиста, в теплое время года риск укусов насекомых естественным образом повышается. Если это произошло, рекомендуется приложить холод к месту поражения и принять антигистаминный препарат. Особую опасность представляют укусы пчел, ос и шмелей, поскольку они могут спровоцировать анафилаксию — тяжелую аллергическую реакцию, угрожающую жизни.

«В этом случае необходимо аккуратно удалить жало пинцетом, приложить лед или холодный компресс, уложить пострадавшего горизонтально с приподнятыми ногами, дать антигистаминное средство и немедленно вызвать скорую помощь», – объяснила эксперт.

Отдельное внимание врач уделила клещам. Для их удаления Гузь рекомендовала использовать пинцет или прочную нить. Клеща следует аккуратно извлекать, выкручивая вокруг собственной оси. При этом нельзя капать на паразита масло, крем или другие жидкости, поскольку это может затруднить удаление и повысить риск попадания возбудителей инфекций в организм.

«После извлечения клеща, его рекомендуется поместить в герметичную емкость и сохранить для лабораторного исследования. Это позволит при необходимости провести диагностику на инфекции, переносимые клещами», – отметила медик.

Светлана Гузь также напомнила, что укусы любых животных, особенно диких, требуют обязательного обращения к врачу. Кроме того, медицинская консультация желательна после любых ран, полученных на природе, поскольку в некоторых случаях может потребоваться профилактика столбняка.

Для снижения риска укусов специалист рекомендует носить закрытую одежду, использовать репелленты и защитные сетки, а также избегать мест скопления насекомых в период их высокой активности.

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